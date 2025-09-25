المفوضية الأوروبية تبدأ تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شركة البرمجيات الألمانية SAP

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شركة البرمجيات الألمانية العملاقة SAP اليوم مشيرة إلى مخاوف بشأن ممارسات الشركة في خدمات دعم البرمجيات.

ووفقًا للجنة، سيقيم التحقيق "ما إذا كانت SAP قد شوهت المنافسة في مرحلة ما بعد البيع على خدمات الصيانة والدعم المتعلقة بنوع محلي من البرامج، المرخصة من قبل SAP، المستخدمة لإدارة العمليات التجارية للشركات".

وذكرت ساب - في بيان اليوم الخميس - إنها تعتقد أن سياساتها وإجراءاتها متوافقة تماما مع قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي ومع ذلك، فإننا نأخذ القضايا التي أثيرت على محمل الجد ونحن نعمل عن كثب مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لحلها".

واوضح البيان " لا نتوقع أن يؤدي الالتزام مع المفوضية الأوروبية إلى تأثيرات مادية على أدائنا المالي".

يشار الى ان SAP هي واحدة من الشركات الأكثر قيمة في أوروبا، مع سقف سوقي يبلغ حوالي 282 مليار يورو (331 مليار دولار) .

وقد انخفضت أسهم الشركة اليوم حيث خسرت 2٪ بحلول منتصف التداولات .

س.ع