الأوروبي لإعادة الإعمار" يعدل توقعاته لنمو اقتصاد تركيا إلى 3.1% في عام 2025

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو اقتصاد تركيا بنسبة 3.1% في عام 2025، مُحسّنًا بذلك من توقعاته السابقة البالغة 2.8% في مايو 2025. وتوقع البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الصادر عنه اليوم أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% في عام 2026، دون تغيير عن التوقعات السابقة.

ووفقا إلى التوقعات التي نشرت اليوم؛ فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (باستثناء ستة اقتصادات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق) إلى 3.1% في عام 2025 ككل، نتيجةً لنتائج أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام، قبل أن يرتفع إلى 3.3% في عام 2026.

ولا تزال اقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت ضغط استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وزيادة المنافسة من الصين في أسواق التصدير، ومحدودية الحيز المالي.

ويظل تقلب معنويات المخاطرة وتشديد ظروف التمويل العالمية من المخاطر الرئيسية التي تواجه تركيا، ومن ناحية أخرى، قد يسمح تخفيف التوترات في سوريا والقوقاز، وتوثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتركيا بالاستفادة من نقاط قوتها الراسخة في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والدفاع، وفقًا للتقرير.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبلغًا قياسيًا قدره 2.6 مليار يورو في تركيا في عام 2024، مدفوعًا بإقبال القطاع الخاص على الاستثمارات الخضراء، ودعم البنك المستمر للمناطق المتضررة من زلازل فبراير 2023. ويبلغ إجمالي استثمارات البنك في البلاد أكثر من 22.4 مليار يورو، ويبلغ إجمالي محفظته الحالية في البلاد حوالي 8 مليارات يورو.