صدمة في واشنطن.. وزير الدفاع الأمريكي يأمر مئات القادة العسكريين لاجتماع مفاجئ

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع بيت هيجسيث أصدر أوامر استدعاء لمئات الجنرالات الأمريكيين من حول العالم لاجتماع استثنائي.

وأوضحت واشنطن بوست أن وزير الدفاع الأمريكي أمر مئات الجنرالات في الجيش الأمريكي بالتجمع في وقت قصير - ودون إبداء أسباب - في قاعدة لمشاة البحرية في فرجينيا الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر أثار حالة من الارتباك والقلق بعد إقالة إدارة ترامب للعديد من كبار القادة هذا العام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى عملية تطهير في شهر فبراير الماضي شملت كبار الشخصيات العسكرية في البنتاحون، بما في ذلك إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.

كما قام أيضًا بطرد خمسة من الأدميرالات والجنرالات الآخرين في عملية تغيير غير مسبوقة في القيادة العسكرية الأمريكية.