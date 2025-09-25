القوات الروسية تقترب من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتدمّر طائرتين ومنصة "باتريوت"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قرب السيطرة على بلدة كيروفسك في "دونيتسك" وتكبيد القوات الأوكرانية نحو 1555 قتيلا، وتدمير طائرتين ومنصة "باتريوت" خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزراة- في بيان، اليوم /الخميس/، أورده موقع "روسيا اليوم"- أن قوات "الشمال" تقدمت ميدانيا وألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت 190 قتيلا، وحسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها التكتيكية وألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت 250 قتيلا، فيما سيطرت قوات "الجنوب" على مواقع استراتيجية جديدة وألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت 255 قتيلا.

وعززت قوات "المركز" مواقعها على طول الجبهة وألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت 535 قتيلا، وواصلت قوات "الشرق" تقدمها في عمق الدفاعات المعادية وألحقت خسائر بلغت 275 قتيلاً، بينما ألحقت قوات "دنيبر" خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت 50 قتيلا.

وتمكنت القوات الروسية، من إسقاط 357 طائرة مسيرة أوكرانية، وتدمير زورق مسير شمال غرب البحر الأسود، وإلحاق أضرار بمنشآت السكك الحديدية المستخدمة عسكريا، فضلا عن تدمير مواقع تخزين ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة.