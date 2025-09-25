وزير الخارجية يلتقي رئيس جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أشاد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، بالزخم الجاري في مسار العلاقات المصرية – الجنوب إفريقية، والحرص المتبادل على التنسيق المستمر وتعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن التعاون والتنسيق في الإطار متعدد الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم /الخميس/، بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ونقل الوزير عبدالعاطي، خلال اللقاء، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس رامافوزا، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وأعرب عن الارتياح للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأكد الوزير عبدالعاطي، تطلع مصر لاستمرار التنسيق الوثيق مع جنوب إفريقيا، بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مثمناً في الوقت ذاته الدور الذي تضطلع به جنوب أفريقيا داخل مجموعة العشرين وتجمع البريكس.

وأعرب عن تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين، المقرر عقده في جوهانسبرج في نوفمبر ٢٠٢٥.