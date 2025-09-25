نتنياهو حاول تجنب أجواء دول أوروبية خوفا من الاعتقال أثناء سفره لأمريكا

اتجهت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مسار جنوبي غير تقليدي أثار تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية والإعلامية.

وبحسب ما نشرته قناة "أي 24" الإسرائيلية فإن الطائرة اعتمدت خطًا جويًا مرّ فقط فوق البحر المتوسط واليونان وإيطاليا، ثم عبر مضيق جبل طارق باتجاه المحيط الأطلسي، دون المرور فوق غالبية الأجواء الأوروبية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على أن يكون المسار مقتصرًا على دول "آمنة"، يمكن التعامل معها في حال حدوث هبوط اضطراري.

وقالت القناة أن القرار ارتبط بالتوتر المتصاعد مع فرنسا، حيث ساد القلق من احتمال تقديم باريس طلبًا رسميًا لمنع الطائرة من عبور أجوائها.

كما أشارت التقديرات إلى أن المخاوف الأبرز تمثلت في إمكانية تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد نتنياهو، في حال اضطراره للهبوط بأي دولة أوروبية موقعة على اتفاقية روما.

