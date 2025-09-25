ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيتوقف عن شراء النفط الروسي في حال استمرار موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة بصدد إبرام صفقات تجارية مهمة مع تركيا، مؤكدًا أنه سيبحث مع أردوغان خلال لقائهما مسألة تزويد أنقرة بطائرات "إف-16"، إلى جانب ملف الرسوم الجمركية بين البلدين.

وقال الرئيس ترامب، اليوم الخميس إن المفاوضات بشأن غزة باتت قريبة من التوصل إلى صفقة.

وأكد ترامب، أنه يسعى إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع قريب مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة تطورات الملف.

وجاءت تصريحات ترامب في إطار زيارة أردوغان إلى واشنطن ولقائه في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان عدة قضايا إقليمية ودولية في مقدمتها الأزمة في غزة، والوضع في سوريا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل يومين عقد الرئيس ترامب اجتماعا مع قادة عرب ومسلمين، من بينهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث التطورات بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.