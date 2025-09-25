إسبانيا توجه ضربة قاسية لإسرائيل: إلغاء صفقة أسلحة بـ207 ملايين يورو

ألغت إسبانيا صفقة جديدة مع إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو كانت تهدف إلى تزويد سلاح الجو الإسباني بحاضنات استهداف وهجوم متقدمة (PODs) من إنتاج شركة رافائيل الحكومية، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وكان من المقرر بموجب الاتفاق المبرم العام الماضي أن تسلّم رافائيل نحو 45 حاضنة من طراز لايتنينج V للطائرات يوروفايتر تايفون الإسبانية.

ويأتي قرار الإلغاء في سياق سلسلة من التعليقات على عقود عسكرية أخرى وصلت قيمتها إلى مئات الملايين من اليوروهات، شملت صفقات لصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة مدفعية متطورة وذخيرة.

ودخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء قانون حظر جديد فرضته الحكومة الإسبانية رداً على استمرار الحرب في غزة، وهو الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال الشهر الجاري.

وينص القانون على حظر تصدير واستيراد الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من وإلى إسرائيل، ويحظر كذلك عبور هذا النوع من المعدات عبر الأراضي والموانئ الإسبانية، مع إبقاء مجلس الوزراء على صلاحية الاستثناء في حال تعارض الحظر مع مصالح الأمن القومي.

كما شمل الحظر قيودًا على مرور أنواع وقود يمكن أن يُستخدَم عسكريًا عبر الموانئ الإسبانية، مع استثناءات لأنواع محددة من وقود الطائرات، وحظرًا على استيراد منتجات من المستوطنات والإعلان عنها.

ويتبع هذا القرار سلسلة إلغاءات حكومية مشابهة؛ فقد ألغت مدريد الأسبوع الماضي عقدًا ضخمًا لشراء أنظمة مدفعية من شركة إلبيت سيستمز بقيمة 700 مليون يورو، كان يتضمن إنتاجًا مشتركًا في إسبانيا مع شركتي إسكريبانو وإكسبال.

كما ألغت إسبانيا عقدًا آخر بقيمة 237 مليون يورو لشراء صواريخ "سبايك" من رافائيل، وفي أبريل السابق ألغيت صفقة لشراء ذخائر عيار 9 ملم بقيمة 6.6 مليون يورو من شركة آي إم آي سيستمز.