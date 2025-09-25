قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
هجوم ناري.. ترامب: بوتين يقود العربدة الروسية ضد أوكرانيا
الولد دخل المستشفى.. حبس معلم بمعهد طما الأزهري تعدى على طالب بالضرب
ترامب يفجر مفاجأة: أردوغان سيتوقف عن شراء النفط الروسي
وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية انعكاس إيجابي على الاقتصاد والصناعة والصحة والبحث العلمي
400 ألف جنيه.. الصلح بين أنوسة كوته وأسرة عامل السيرك المصاب
مصر تدعو لمعالجة جذور النزاعات وتعزيز جهود وبناء وتمويل السلام
إسبانيا توجه ضربة قاسية لإسرائيل: إلغاء صفقة أسلحة بـ207 ملايين يورو

ناصر السيد

ألغت إسبانيا صفقة جديدة مع إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو كانت تهدف إلى تزويد سلاح الجو الإسباني بحاضنات استهداف وهجوم متقدمة (PODs) من إنتاج شركة رافائيل الحكومية، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وكان من المقرر بموجب الاتفاق المبرم العام الماضي أن تسلّم رافائيل نحو 45 حاضنة من طراز لايتنينج V للطائرات يوروفايتر تايفون الإسبانية. 

ويأتي قرار الإلغاء في سياق سلسلة من التعليقات على عقود عسكرية أخرى وصلت قيمتها إلى مئات الملايين من اليوروهات، شملت صفقات لصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة مدفعية متطورة وذخيرة.

ودخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء قانون حظر جديد فرضته الحكومة الإسبانية رداً على استمرار الحرب في غزة، وهو الإجراء الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال الشهر الجاري. 

وينص القانون على حظر تصدير واستيراد الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج من وإلى إسرائيل، ويحظر كذلك عبور هذا النوع من المعدات عبر الأراضي والموانئ الإسبانية، مع إبقاء مجلس الوزراء على صلاحية الاستثناء في حال تعارض الحظر مع مصالح الأمن القومي.

كما شمل الحظر قيودًا على مرور أنواع وقود يمكن أن يُستخدَم عسكريًا عبر الموانئ الإسبانية، مع استثناءات لأنواع محددة من وقود الطائرات، وحظرًا على استيراد منتجات من المستوطنات والإعلان عنها.

ويتبع هذا القرار سلسلة إلغاءات حكومية مشابهة؛ فقد ألغت مدريد الأسبوع الماضي عقدًا ضخمًا لشراء أنظمة مدفعية من شركة إلبيت سيستمز بقيمة 700 مليون يورو، كان يتضمن إنتاجًا مشتركًا في إسبانيا مع شركتي إسكريبانو وإكسبال. 

كما ألغت إسبانيا عقدًا آخر بقيمة 237 مليون يورو لشراء صواريخ "سبايك" من رافائيل، وفي أبريل السابق ألغيت صفقة لشراء ذخائر عيار 9 ملم بقيمة 6.6 مليون يورو من شركة آي إم آي سيستمز.

النيل للطيران تعلن تقديم دعم وطني للرياضة المصرية على الساحة العالمية

النيل للطيران تعلن تقديم دعم وطني للرياضة المصرية على الساحة العالمية

الأنبا باسيليوس يترأس قداس السيامة الكهنوتية للأب موسى شوقي

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

دبي تسجل أغلى فنجان قهوة في العالم بسعر 673 دولار وتدخل موسوعة جينيس

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

