فن وثقافة

أحمد جمال سعيد يؤدي مناسك العمرة

احمد جمال سعيد
احمد جمال سعيد
ميرنا محمود

أدي الفنان أحمد جمال سعيد  مناسك العمرة مع بداية العام الجديد 2026.

ونشر أحمد جمال سعيد فيديو أثناء أداء رحلة العمرة، عبر حسابه الرسمى على انستجرام و علق كاتبا:الحمدلله الحمدالله الحمدلله بدأت وانتهت 2025 فى بيت الله الحرام وبدأت 2026 فى بيت الله وإن شاء الله تنتهى فى نفس المكان يارب".

وأضاف: «اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اجعلها سنة خير ونجاح ورزق وبركة وعفه وستر وصحة وقرب إليك يارب العالمين، أسألكم الفاتحة والدعاء لوالدى ووالدتى رحمهم الله».

وكان قد كشف الفنان أحمد جمال سعيد عن أمنيته بتقديم عمل فني عن الرياضة المصرية وتحديدا رياضة الـ MMA.

وقال أحمد جمال سعيد فى تصريح خاص لصدى البلد: “أتمنى أن أقدم عملًا عن الرياضة المصرية، وعن الرياضي المصري الذي يواجه تحديات أصعب بكثير مما يواجهه الرياضيون في الخارج، ورغم ذلك يحقق إنجازات كبيرة، على سبيل المثال، أرغب في عمل يتناول رياضة الـ MMA في مصر، التي لم يتم التطرق إليها بشكل حقيقي حتى الآن”.

احمد جمال سعيد

