أسامة كمال : ترامب يتهم الأمم المتحدة بـ"تخريب ثلاثي".. وتحقيق أمريكي مرتقب

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتبر ما تعرض له خلال مشاركته الأخيرة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة استهدافًا شخصيًا، واصفًا ما حدث بـ"التخريب الثلاثي"، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل والقبض على المتورطين.

و أوضح كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن ترامب تحدث عن ثلاثة حوادث مشبوهة وقعت أثناء كلمته في الأمم المتحدة، تمثلت في: تعطل السلم المتحرك أثناء صعوده مع زوجته ميلانيا إلى منصة الخطاب وتوقف جهاز "الأوتو كيو" المخصص لقراءة النصوص وانقطاع الصوت داخل القاعة.

وأضاف كمال أن تقريرا بريطانيا أشار إلى أن بعض موظفي الأمم المتحدة كانوا يمزحون بشأن تعطل السلم، في الوقت الذي اعتبر فيه البيت الأبيض أن ما حدث أمر مدبر.

وأشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض طالبت بفتح تحقيق رسمي من جهاز الخدمة السرية الأمريكية، بينما وجه السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، مايك ولتس، مطالب رسمية إلى الأمين العام للمنظمة الدولية لتوضيح أسباب تعطل الأجهزة خلال خطاب ترامب.

وأكد كمال أن الرئيس الأمريكي شدد على أن هذه الأعطال "لم تكن مجرد مصادفة"، بل كانت تهدد سلامته وسلامة زوجته.

وانتقد كمال تعامل بعض وسائل الإعلام الغربية مع الواقعة، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تتعامل مع مثل هذه الحوادث بسخرية أو تهوين، عندما تتعلق برئيس دولة نامية، بينما أبدت جدية ملحوظة في تناولها لما حدث مع ترامب.