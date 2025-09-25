ترامب يصر على أنه ضحية "تخريب مُتعمد" ويريد القبض على المسؤولين عن تعطل السلم الكهربائي بالأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه كان ضحية "تخريب" بعد توقف السلم الكهربائي في الأمم المتحدة عن العمل لحظة وقوفه هو وزوجته ميلانيا عليه، مما أجبره هو وزوجته على صعود السلم المُتعطل.



ونشر ترامب على موقع "تروث سوشيال": "ليس حادثًا واحدًا، ولا حادثين، بل ثلاثة أحداث خطيرة للغاية" خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأول الثلاثاء، مشيرًا أيضًا إلى مشكلة واضحة في جهاز التلقين ونظام الصوت أثناء إلقائه كلمته أمام الجمعية.



وأظهرت لقطات من حادثة السلم الكهربائي، التي انتشرت بسرعة عبر الإنترنت، ترامب وهو ينظر حوله في حيرة بعد توقف السلم المتحرك، قبل أن تصعد ميلانيا التي كانت أمامه السلم الكهربائي ويصعد هو خلفها.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مصور فيديو من البيت الأبيض كان من أعلى السلم يأخذ خطوات إلى الوراء لتصوير ترامب بوجهه، ويبدو أنه "فعّل عن غير قصد" آلية الأمان المدمجة في أعلى السلم.



وأضاف دوجاريك في مذكرة للمراسلين: "صُممت آلية الأمان لمنع الأشخاص أو الأشياء من الانحشار أو الانحشار في تروس السلم عن طريق الخطأ".



وقالت مجلة (تايم) الأمريكية إن تأكيدات الأمم المتحدة لم تكن كافية على ما يبدو لتهدئة نظريات المؤامرة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي - والتي روج لها البيت الأبيض - بأن العطل كان هجومًا متعمدًا من موظفي الأمم المتحدة على ترامب.



وتابع ترامب في منشوره: "من المدهش أنني وميلانيا لم نسقط على الحواف الحادة لهذه الدرجات الفولاذية، بوجهنا أولاً... كل ما في الأمر أننا كنا نُمسك بالدرابزين بإحكام، وإلا لكانت كارثة".

وأضاف ترامب: "يجب إلقاء القبض على مَن فعلوا ذلك". وقال إن جهاز الخدمة السرية سيُحقق في الحادث .