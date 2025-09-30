الديهي: الخطة المصرية لإعمار غزة ركّزت على بقاء الفلسطينيين في أرضهم دون أي إشارة إلى التهجير

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الخطة المصرية لإعمار غزة ركّزت على بقاء الفلسطينيين في أرضهم، دون أي إشارة إلى التهجير، وهو ما انعكس في "الخطة ذات الـ21 بنداً"، التي لم تتضمن أي ذكر لمفهوم التهجير.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن موقف مصر الواضح والحاسم، وما وصفه بـ"اللآلات المصرية" التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان العامل الأساسي في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين، سواء بشكل قسري أو طوعي

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن أن مصر نجحت "نجاحاً مذهلاً" في القضاء على فكرة التهجير تماماً، سواء نحو سيناء أو إلى أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن مصر وعلى مدار العامين الماضيين كانت الصوت المنفرد الذي يرفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.