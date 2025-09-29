أنتم لم تتحركوا ضد نتنياهو الذي يحتل الجولان.. الديهي يهاجم التظاهرات المعادية لمصر في دمشق

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، التظاهرات التي خرجت من بعض السوريين أمام الجامع الأموي في دمشق.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، "أرفض التطاول على بلدي ورئيسي، الحقير اللي مش متربي ويشتم ويتطاول بقولك لا من فضلك لو أنت عندك ذرة وطنية أو دين اطلع اعمل تظاهرة ضد نتنياهو".



وأضاف "أنتم لم تتحركوا ضد نتنياهو الذي يحتل الجولان، أنتوا شاطرين ولكن ألسنتهم طويلة على مصر والسيسي طيب اطلع حرر الجولان ورينا الايديولوجية ورينا الشاطرة وبعدين حرر بلدك الأول، أنا مليش علاقة بالعلاقات الرسمية وأنا أمثل صوت الشعب المصري".

