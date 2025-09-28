الديهي: الرئيس السيسي هو الفرصة لنكمل مشروعنا الوطني لا تضيعوا الفرصة

وصف الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه الرئيس الفرصة من أجل استكمال مصر مشروعها الوطني.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء السبت، "كل مشروعاتنا الوطنية إما تم مجابتها أو إجهاضها ولم يكتمل مشروع وطني منذ علي بك الكبير ومحمد علي والخديوي اسماعيل وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر".

وأضاف "كل المشروعات المصرية القومية أجهضت ولم تكتمل، ولكن أمامنا مشروع السيسي أمامنا فرصة تاريخية لاستكمال أول مشروع وطني مصري بالكامل هذا المشروع يقوده الرئيس السيسي، الرئيس الفرصة لا تضيعوا هذه الفرصة مجددا".

وتابع "لدينا فرصة نكمل مشروعنا الوطني مللنا من الفرص الضائعة، لدينا قطار من الفرص الضائعة كل الدول التي صنعت مجدا وحضارة كانت البنية مرارة التي تجرعها الشعوب، تجرعت الصين مرارة الجوع والفقر وتجرعت ألمانيا مرارة الهزيمة وتجرعت اليابان مرارة القنابل ونحن في مصر تجرعنا هزيمة 67 وبدأنا حرب الاستنزاف ونقدر نعيد هذا الكلام أمامنا فرصة اسمها عبد الفتاح السيسي عايزين نكمل مشروعنا معاه".