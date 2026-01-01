قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

تامر عبدالمنعم يحتفل مع جمهور مسرح البالون بالعام الجديد

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
أوركيد سامي

انتهت إحتفالية رأس السنة في الساعات الأولى من صباح اليوم والتي قام بتنفيذها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بحضور جمهور كامل العدد على مسرح البالون.

أقيمت إحتفالية رأس السنة تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم إلى خشبة المسرح والقى كلمته وقال فيها : كل عام وحضراتكم بخير ويارب تكون سنة سعيدة على الجميع.

وأضاف "عبدالمنعم" أود أن انقل لحضراتكم تحية وتهنئة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بالعام الجديد.

بدأت الإحتفالية بتقديم مجموعة فقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز "حلاوة شمسنا - الأقصر بلدنا - تنورة - فلاحين - طبول - النوبة"

فيما قدمت فرقة أنغام الشباب "شباب لايف"  أداء أحمد الأمير وكمال كمال مجموعة من الأغاني "يونس - جرى إيه - خطفوني - جانا الهوا - ميدلي تسعينيات - ام الدنيا"

بعدها قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد فرماوي "الموشح - فتوات - أغاني - الحصان - مانبوطي"

ثم قدم السيرك القومي مجموعة من الفقرات المحببة لدى الأطفال والجمهور وفقرة الساحر ثم اختتمت الفصل الأول بإستعراض رأس السنة.

وبدأ الفصل من الإحتفالية بعرض الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وهي بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الشابة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

وقام الفنان تامر عبدالمنعم بعمل سحب على ٣ تذاكر من الجمهور الحاضر للحفل وقدم ٣ هدايا.

وفي لفتة إنسانية من الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إحتفل بعيد ميلاد ٤ أطفال والدهم متوفي ووالدتهم مريضة بالسرطان في جمعية الأبطال لمرضى السرطان وغنى لهم وشجع الجمهور بالإحتفال بهم.

