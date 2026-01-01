تامر عبدالمنعم يحتفل مع جمهور مسرح البالون بالعام الجديد

انتهت إحتفالية رأس السنة في الساعات الأولى من صباح اليوم والتي قام بتنفيذها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بحضور جمهور كامل العدد على مسرح البالون.

أقيمت إحتفالية رأس السنة تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم إلى خشبة المسرح والقى كلمته وقال فيها : كل عام وحضراتكم بخير ويارب تكون سنة سعيدة على الجميع.

وأضاف "عبدالمنعم" أود أن انقل لحضراتكم تحية وتهنئة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بالعام الجديد.

بدأت الإحتفالية بتقديم مجموعة فقرات لفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز "حلاوة شمسنا - الأقصر بلدنا - تنورة - فلاحين - طبول - النوبة"

فيما قدمت فرقة أنغام الشباب "شباب لايف" أداء أحمد الأمير وكمال كمال مجموعة من الأغاني "يونس - جرى إيه - خطفوني - جانا الهوا - ميدلي تسعينيات - ام الدنيا"

بعدها قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد فرماوي "الموشح - فتوات - أغاني - الحصان - مانبوطي"

ثم قدم السيرك القومي مجموعة من الفقرات المحببة لدى الأطفال والجمهور وفقرة الساحر ثم اختتمت الفصل الأول بإستعراض رأس السنة.

وبدأ الفصل من الإحتفالية بعرض الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وهي بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الشابة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

وقام الفنان تامر عبدالمنعم بعمل سحب على ٣ تذاكر من الجمهور الحاضر للحفل وقدم ٣ هدايا.

وفي لفتة إنسانية من الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية إحتفل بعيد ميلاد ٤ أطفال والدهم متوفي ووالدتهم مريضة بالسرطان في جمعية الأبطال لمرضى السرطان وغنى لهم وشجع الجمهور بالإحتفال بهم.