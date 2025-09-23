نشأت الديهي: كلمة الرئيس التركي وأمير قطر حملت انتقادات لاذعة لإسرائيل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبقت كلمة أمير قطر، وحملت انتقادات لاذعة لإسرائيل، حيث عرض صورًا لمآسي الفلسطينيين من مجاعات وتشريد وقتل، مؤكدًا أن ما يجري يرقى إلى "إبادة جماعية"، وأن ضمير العالم "قد مات" أمام الجرائم بحق الفلسطينيين.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" أن كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال الدورة الـ80 من الجمعية العامة للأمم المتحدة شكّلت موقفًا حادًا تجاه إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، حيث اتهمها بالسعي للسيطرة على المنطقة والنظام الدولي عبر منطق القوة لا الحق.

وأشار إلى أن خطابي الشيخ تميم وأردوغان تلاقيا في محور مشترك يقوم على الهجوم الصريح على إسرائيل، والتأكيد على الحق الفلسطيني، مقابل فضح السياسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.



وختم الديهي بالتساؤل: هل يستفيق ضمير العالم بعد هذا الأداء القوي في الأمم المتحدة؟ وهل يشكّل الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين بداية مرحلة جديدة أكثر إنصافًا، أم أن إسرائيل ستواصل إغلاق الأبواب أمام أي أفق سياسي؟