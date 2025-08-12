نشات الديهي: مجهود ضخم تُبذله مصر لتسريع المفاوضات وحقن دماء الفلسطينيين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك مجهودًا ضخمًا تُبذله مصر لتسريع المفاوضات وحقن دماء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود "لا يراها إلا الله"، ورغم ذلك تتعرض مصر للسب والهجوم وتشويه صورتها.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يذكره بشخصية شمشون الجبار، "الذي يريد أن يهدم المعبد على من فيه"، معتبرًا أن نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم حتى لو أدى ذلك إلى إشعال الحرب مع مصر.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن الدولة المصرية لا تتعامل مع أشخاص بعينهم، بل مع مؤسسات، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماعات هو التوصل إلى هدنة لمدة 60 يومًا.