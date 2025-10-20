مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن طبيب القلب العالمي السير مجدي يعقوب، قال إن مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام.



وفي وقت سابق قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحفاظ على البلاد مسؤولية كبيرة للغاية، مضيفاً أن التحدي الاقتصادي ينتهي بإرادة الشعب والجهد والتخطيط الذي تقوم به الدولة وفهم المواطنين.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن '"انا مش بعيد عن الواقع في مصر ولكن ملوش حل تاني، ومواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التخطيط والتنفيذ وإرادة شعبية واعية".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن :"الدولة تدرس قراراتها بعناية وتتخذها دون تردد متى اقتضى الصالح العام، الدولة تتخذ إجراءات تهدف إلى تحقيق اصلاح اقتصادي حقيقي وجذري".