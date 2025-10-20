مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل

أكد عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن مصر تواصل إرسال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لبدء عملية إعادة الإعمار.

وأوضح الغنام أن معبر رفح شهد اليوم نشاطًا مكثفًا في حركة الشاحنات المصرية بعد أن كان مهددًا بالإغلاق نتيجة تبادل إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتبادل الاتهامات بين حماس وإسرائيل، مما كاد أن يؤدي إلى انهيار الهدنة. وأضاف أن الوساطة المصرية لعبت دورًا حاسمًا في إعادة فتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات عبر رفح والعوجة وكرم أبو سالم.

وأشار المراسل إلى أن غرفة الطوارئ المركزية بمحافظة شمال سيناء تتابع على مدار الساعة دخول المساعدات وتنسيق عمل القوافل، موضحًا أن أكثر من 200 شاحنة دخلت القطاع بالفعل، بينما يجري تجهيز نحو 200 قافلة إضافية ضمن مبادرة التحالف الأهلي المصري لدعم غزة.

وأكد الغنام أن هذه الجهود الإنسانية تسير بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة تقودها القاهرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار وبدء مرحلة إعادة الإعمار في أقرب وقت.