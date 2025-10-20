كوشنر يصف الدمار في قطاع غزة: «كأن قنبلة نووية انفجرت هناك»

وصف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، حال قطاع غزة، بعد أكثر من أسبوع على زيارته لغزة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار كوشنر إلى حجم الدمار الهائل في القطاع، قائلاً “وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك”، بحسب “العربية”.

وأضاف قائلاً،: "بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية فُجّرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم.. فسألتُ الجيش الإسرائيلي: إلى أين يذهبون؟.. فقالوا لي إنهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم، لينصبوا خيمة فوق الأنقاض".

جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "60 minutes" على شبكة "سي بي إس نيوز" تم بثها مساء أمس الأحد.



و أكد مستشار ترامب الخاص أن المشهد كان محزناً للغاية، لاسيما أن كل شيء كان مدمراً.

وأضاف: "إنه لأمر محزن للغاية، لأنك تفكر في نفسك وتقول ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه".

و رغم ذلك رفض كوشنر الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية، كذلك فعل ويتكوف الذي قاد جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق غزة، إذ أجاب حين سئل حول ما إذا كان يعتقد أن ما جرى في غزة إبادة جماعية، بالنفي.

كما اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "قاد بلاده في ظروف صعبة"، وفق تعبيره.

