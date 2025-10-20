إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى يوم الأحد 80 خرقاً موثقاً.

ذكر الإعلام الحكومي أنه نتيجة هذه الخروقات، استشهد 97 فلسطينيا وأُصيب أكثر من 230 بجراح متفاوتة.

فيما قال الجيش الإسرائيلي: قواتنا منتشرة وفق اتفاق وقف إطلاق النار وستواصل التعامل مع أي تهديد مباشر.

وجرى وداع حزين لشهيدين قتلهما قناص جيش الاحتلال في منطقة الشعف مقابل ديوان السمري بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام باعتقال الاحتلال 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم.