إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عاجل|وزير الخارجية الفرنسي: مهمتنا في غزة تعمل على نشر قوة شرطة فلسطينية

محمد على

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت إن مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في المساعدة على نشر قوة شرطة فلسطينية.

من المقرر أن يجتمع زعماء تسع دول متوسطية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في سلوفينيا لمناقشة دورهم المحتمل في مستقبل غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين.

وستتضمن المحادثات لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع التركيز على تسريع المساعدات الإنسانية وإعادة بناء القطاع الفلسطيني.

وستعمل مجموعة ميد 9 - التي تضم قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وكرواتيا - أيضًا على تطوير "رؤية مشتركة" قبل قمة المجلس الأوروبي يوم الخميس في بروكسل.

ومن بين أهم أولوياتهم تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية ودفع خطة لإعادة توجيه الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، وهو الاقتراح الذي تدعمه المفوضية الأوروبية.

وزير الخارجية الفرنسي غزة شرطة فلسطينية جان نويل باروت

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

منتخب المغرب

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن منتخب المغرب للشباب

رجال يد الأهلي

«رجال يد الأهلي» يواجه منتدى درب السلطان المغربي اليوم بنهائي إفريقيا

عمر سامي

نجم يد الأهلي: نطمح للفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

