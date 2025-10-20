عاجل|وزير الخارجية الفرنسي: مهمتنا في غزة تعمل على نشر قوة شرطة فلسطينية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت إن مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في المساعدة على نشر قوة شرطة فلسطينية.

من المقرر أن يجتمع زعماء تسع دول متوسطية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في سلوفينيا لمناقشة دورهم المحتمل في مستقبل غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين.

وستتضمن المحادثات لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع التركيز على تسريع المساعدات الإنسانية وإعادة بناء القطاع الفلسطيني.

وستعمل مجموعة ميد 9 - التي تضم قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وكرواتيا - أيضًا على تطوير "رؤية مشتركة" قبل قمة المجلس الأوروبي يوم الخميس في بروكسل.

ومن بين أهم أولوياتهم تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية ودفع خطة لإعادة توجيه الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، وهو الاقتراح الذي تدعمه المفوضية الأوروبية.