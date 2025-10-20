قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية لبحث التعاون

بدر عبد العاطي مع بيكيلي
بدر عبد العاطي مع بيكيلي
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد ، على هامش النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. 

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالتنسيق الجاري مع وكالة النيباد خلال الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها الوكالة تحت قيادتها، وأعرب عن تطلع مصر لمزيد من التعاون المثمر مع الوكالة والبناء على ما تم إنجازه مؤخراً لاسيما إدراج مصر ضمن المرحلة الأولى من التمويل الخاص ببرنامج العائد الديموغرافي والصحة الإيجابية في أفريقيا بما يعزز أهداف التنمية في مجال الصحة العامة. 

كما أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة العمل مع الوكالة لتنفيذ المجالات ذات الأولوية للرئاسة المصرية لاسيما تسريع حشد الموارد لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣، ومشروعات البنية التحتية والتصنيع، فضلًا عن دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشدداً على أهمية توسيع نطاق عمل الوكالة في القارة بما يحقق فوائد ملموسة للشعوب الأفريقية، ومشيداً بالتنسيق الناجح مع مصر للتوسع في إنشاء مكاتب للوكالة في دول القارة بما يتفق مع أولوياتها. 

جدد الوزير عبد العاطي التزام مصر بمواصلة التعاون مع سكرتارية الوكالة لتعبئة الموارد، مثنيًا على إطلاق مبادرة “أفريقيا تنمو” لتعبئة ٥٠٠ مليار دولار لتمويل نحو ٣٠٠ مشروع تنموي، فضلًا عن دعم مصر لمقترح إنشاء صندوق تنمية تابع للوكالة، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرائدة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية وعلى رأسها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) وممر القاهرة–كيب تاون، ومشدداً على أهمية الإسراع في تفعيل مركز التميز التابع للوكالة حول تغير المناخ والقدرة على الصمود والتكيف الذي تستضيفه القاهرة. 

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية على أهمية بلورة برامج طموحة ومتطورة تربط بين التنمية والسلم والأمن وتتوافق مع سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالتنسيق بين وكالك النيباد ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي منتدى أسوان النيباد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

الهيئة القومية

إشادة أوروبية بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تجارة عالمية

الهند تحرز تقدما ملموسا في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة

جانب من الاجتماع

مبيعات القطاع التجاري في مصر ترتفع إلى 201.4 مليار دولار بحلول 2030

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد