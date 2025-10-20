وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية لبحث التعاون

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد ، على هامش النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالتنسيق الجاري مع وكالة النيباد خلال الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها الوكالة تحت قيادتها، وأعرب عن تطلع مصر لمزيد من التعاون المثمر مع الوكالة والبناء على ما تم إنجازه مؤخراً لاسيما إدراج مصر ضمن المرحلة الأولى من التمويل الخاص ببرنامج العائد الديموغرافي والصحة الإيجابية في أفريقيا بما يعزز أهداف التنمية في مجال الصحة العامة.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة العمل مع الوكالة لتنفيذ المجالات ذات الأولوية للرئاسة المصرية لاسيما تسريع حشد الموارد لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣، ومشروعات البنية التحتية والتصنيع، فضلًا عن دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشدداً على أهمية توسيع نطاق عمل الوكالة في القارة بما يحقق فوائد ملموسة للشعوب الأفريقية، ومشيداً بالتنسيق الناجح مع مصر للتوسع في إنشاء مكاتب للوكالة في دول القارة بما يتفق مع أولوياتها.

جدد الوزير عبد العاطي التزام مصر بمواصلة التعاون مع سكرتارية الوكالة لتعبئة الموارد، مثنيًا على إطلاق مبادرة “أفريقيا تنمو” لتعبئة ٥٠٠ مليار دولار لتمويل نحو ٣٠٠ مشروع تنموي، فضلًا عن دعم مصر لمقترح إنشاء صندوق تنمية تابع للوكالة، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الرائدة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية وعلى رأسها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) وممر القاهرة–كيب تاون، ومشدداً على أهمية الإسراع في تفعيل مركز التميز التابع للوكالة حول تغير المناخ والقدرة على الصمود والتكيف الذي تستضيفه القاهرة.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية على أهمية بلورة برامج طموحة ومتطورة تربط بين التنمية والسلم والأمن وتتوافق مع سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالتنسيق بين وكالك النيباد ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.