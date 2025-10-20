الصين تمتنع عن استيراد فول الصويا من أمريكا

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين لم تستورد أي كمية من فول الصويا من الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2018، في ظل استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



ذكر موقع (ماركت إسكرينر) أن واردات الصين من البرازيل والارجنتين ارتفعت بشكل كبير فيما انخفضت واردات فول الصويا من الولايات المتحدة إلى الصفر مقارنة بـ 1.7 مليون طن متري خلال نفس الشهر من العام الماضي، ويُعزى هذا الانخفاض إلى الرسوم الجمركية العالية التي فرضتها بكين على المنتجات الأمريكية، إضافة إلى انتهاء شحنات المحاصيل الأميركية السابقة المعروفة بـ"حبوب المحصول القديم".



وأوضح محللون صينيون أن : "الأمر يعود بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية وفي العادة، كانت بعض شحنات المحصول القديم تدخل السوق خلال هذه الفترة".

وقفزت واردات البرازيل بنسبة 29.9% على أساس سنوي إلى 10.96 مليون طن، ما يمثل 85.2% من إجمالي واردات الصين من فول الصويا، بالإضافة إلى ارتفاع واردات الأرجنتين بنسبة 91.5% إلى 1.17 مليون طن، أو 9% من الإجمالي.

وبلغ إجمالي واردات الصين من فول الصويا في سبتمبر 12.87 مليون طن متري، وهو ثاني أعلى مستوى شهري على الإطلاق.

يذكر أن الصين لم تشترِ أي شحنات من محصول فول الصويا الأميركي لهذا الخريف، في حين تتجه غالبية العقود إلى البرازيل والأرجنتين، بدعم من الإعفاءات الضريبية المؤقتة في الأرجنتين، وتفضيل الشحنات منخفضة التكلفة.

ومع اقتراب انتهاء نافذة الشراء لشحنات نوفمبر، يواجه المزارعون الأمريكيون خسائر محتملة بمليارات الدولارات ما لم يحدث انفراجة في المحادثات التجارية، حيث تستمر شركات التكسير الصينية في التوجه نحو أمريكا الجنوبية كمصدر أساسي.

ورغم التصعيد الأخير في الرسوم والقيود التصديرية، يبدو أن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين بدأت تكتسب زخمًا جديدًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأحد إنه يعتقد أن اتفاقًا بشأن فول الصويا "سيتم التوصل إليه".