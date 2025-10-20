وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفير "محي الدين سالم" وزير خارجية السودان، يوم الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك على هامش الدورة الخامسة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذي يعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من ١٩-٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥.



أكد وزير الخارجية على مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ومشيراً إلى انخراط مصر بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق.

رحب وزير الخارجية بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري – السوداني الثاني خلال العام الجاري، وجهود عقد اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة، واستقبال وفد من وزارة الاستثمار السودانية بالقاهرة لنقل التجربة المصرية في مجال الاستثمار. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لإعادة بناء البنية التحتية في الخرطوم من خلال تنفيذ مشروع إصلاح وتأهيل كل من كوبري "الحلفايا" وكوبري "شمبات" في العاصمة السودانية، مؤكداً استعداد مصر وتطلعها للإسهام في تأهيل قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم في السودان الشقيق.

تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل