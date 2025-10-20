قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور

شهدت قاعدة كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا حادثا غير مألوف، بعد أن أصابت قذيفة مدفعية عن طريق الخطأ جزءا من فرقة إنفاذ القانون المكلفة بحماية نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وقالت شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا إن الحادث، الذي وقع يوم السبت أثناء عرض بالذخيرة الحية بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس سلاح مشاة البحرية الأمريكية، على أطراف مقاطعة سان دييغو، لم يسفر عن أي إصابات، لكنه تسبب في أضرار بإحدى مركبات الشرطة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن "البيت الأبيض تصرف باستهتار"، منتقدا الطريقة التي جرى بها تنظيم العرض العسكري.

و وقع الحادث في المنطقة التي كان ضباط شرطة الطرق السريعة ينظمون فيها المرور على الطريق السريع رقم 5، بينما كانت وحدات من سلاح مشاة البحرية الأمريكية تجري عرضا حيا يشمل إطلاق ذخيرة حقيقية فوق الطريق.

وأوضحت الشرطة أن شظايا معدنية من إحدى القذائف انفجرت في الجو قبل أوانها، ما أدى إلى إصابة سيارة دورية بأضرار. وأضاف البيان أن الشرطة أبلغت قوات مشاة البحرية في الموقع على الفور، ليتم وقف إطلاق الذخيرة الحية وإخلاء المنطقة لإجراء تقييم شامل.

وقد أغلق المسؤولون جزءا من الطريق السريع بطول 17 ميلا لساعات عدة، كما توقفت خدمة القطارات بسبب العرض العسكري الذي حمل عنوان "من البحر إلى الشاطئ"، وتضمن عمليات إنزال برمائي وقصفاً مدفعياً هز الشاطئ.

