سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

لقي شخصين مصرعهما في انزلاق طائرة شحن إماراتية خارج مدرج مطار هونج كونج الدولي.

وذكرت الصحف أن "طائرة الشحن بوينج 747 كانت قادمة من دبي وانحرفت عن المدرج أثناء هبوطها، واصطدمت بمركبة مراقبة أرضية وسقطت في البحر".

وأضافت أن "الطائرة قد غمرتها المياه بالكامل تقريبا، لكن أفراد الطاقم الأربعة لم يصابوا بأذى، وقد أغلق المدرج مؤقتا".

وقالت صحف نقلا عن الشرطة: "أعلن عن وفاة الرجل البالغ من العمر 30 عاما الذي كان في مركبة المراقبة، ونقل الرجل الثاني البالغ من العمر 41 عاما إلى المستشفى، ثم أعلن لاحقا عن وفاته".

وأوضحت أن الحادث وقع في الساعة 3:50 فجرا بتوقيت هونج كونج في ظل ظروف جوية سيئة.

وكانت طائرة الشحن تشغلها شركة الشحن التركية AirACT نيابة عن طيران الإمارات، ورقم الرحلة EK9788، وقد أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في دبي.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة مطار هونج كونج، كان على متن طائرة الشحن التي أقلعت من دبي أربعة أفراد من الطاقم، وقد تم إنقاذهم جميعا ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.