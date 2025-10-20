قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الفرنسي: يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات لغزة
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص على طريق أكتوبر
جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
أخبار العالم

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

انزلاق طائرة شحن
انزلاق طائرة شحن
محمد على

لقي شخصين مصرعهما في انزلاق طائرة شحن إماراتية خارج مدرج مطار هونج كونج الدولي. 

وذكرت الصحف أن "طائرة الشحن بوينج 747 كانت قادمة من دبي وانحرفت عن المدرج أثناء هبوطها، واصطدمت بمركبة مراقبة أرضية وسقطت في البحر".

وأضافت أن "الطائرة قد غمرتها المياه بالكامل تقريبا، لكن أفراد الطاقم الأربعة لم يصابوا بأذى، وقد أغلق المدرج مؤقتا".

وقالت صحف نقلا عن الشرطة: "أعلن عن وفاة الرجل البالغ من العمر 30 عاما الذي كان في مركبة المراقبة، ونقل الرجل الثاني البالغ من العمر 41 عاما إلى المستشفى، ثم أعلن لاحقا عن وفاته".

وأوضحت أن الحادث وقع في الساعة 3:50 فجرا بتوقيت هونج كونج في ظل ظروف جوية سيئة.

وكانت طائرة الشحن تشغلها شركة الشحن التركية AirACT نيابة عن طيران الإمارات، ورقم الرحلة EK9788، وقد أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في دبي.

ووفقا لبيان صادر عن هيئة مطار هونج كونج، كان على متن طائرة الشحن التي أقلعت من دبي أربعة أفراد من الطاقم، وقد تم إنقاذهم جميعا ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حادثة لطائرة إماراتية هونج كونج إماراتية طائرة شحن بوينج

