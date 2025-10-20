الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة بغلاف غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش المحتل الإسرائيلي أكد سقوط مسيرة في منطقة مفتوحة بغلاف غزة بسبب عطل تقني.

 كما قالت السلطات اللبنانية يوم السبت إن ضربة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار قتلت رجلا في جنوب لبنان، مما يزيد من الضغط على وقف إطلاق النار الهش الصامد منذ نوفمبر الماضي.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، استهدفت الغارة الجوية سيارة في بلدة دير كيفا، قضاء صور، وأسفرت عن استشهاد شخص. وقالت الوزارة في بيان رسمي: "أسفرت غارة جوية للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة دير كيفا، قضاء صور، عن استشهاد شخص".

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الهجوم نُفِّذ بواسطة طائرة إسرائيلية مُسيَّرة، أطلقت صاروخين على آلية بناء كانت تسير على طريق كفردونين - دير كيفا. ويبدو أن الغارة استهدفت حفار.

صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يراجع التقارير، لكنه لم يصدر بيانًا رسميًا حتى مساء السبت. 

وعادةً ما تزعم إسرائيل أن عملياتها في جنوب لبنان تستهدف مقاتلي حزب الله وبنيته التحتية، مع أن المسؤولين اللبنانيين اتهموها مرارًا بقصف مناطق مدنية.

