الرئيس الأمريكي: لا أريد مواجهة مع الصين وسأتعامل بحزم مع الهند وروسيا

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة تصريحات لافتة، شملت مواضيع متعددة تتراوح بين التجارة الدولية، الحرب في أوكرانيا، وموارد المعادن النادرة.

قال ترامب إنه «لا يريد أن تلعب الصين معنا لعبة المعادن النادرة»، في إشارة إلى سيطرة بكين على عناصر معدنية استراتيجية تستخدم في الصناعات التكنولوجية والعسكرية.

وهدّد الرئيس الأمريكي الهند برسوم جمركية ضخمة في حال لم تقيد مشترياتها من النفط الروسي، مؤكداً أنّ نيو دلهي «ستدفع رسوماً ضخمة إذا لم تقُم بذلك»، وفقا لـ رويترز

وبخصوص النزاع في منطقة دونباس الأوكرانية، قال ترامب إنّ «دونباس يجب أن تبقى كما هي مع سيطرة روسيا على نحو 78% منها»، معلناً لاحقاً أنّه «لم يناقش تنازل أوكرانيا عن دونباس لروسيا».

وأكّد أن «وقف النار في غزة لا يزال سارٍ المفعول»، في إشارة إلى استمرار الهدنة في قطاع غزة رغم التوترات الميدانية.

وتعكس تصريحات ترامب تحركاً متعدد الجبهات في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ يتطلّع إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين في سلسلة إمداد المعادن النادرة الاستراتيجية، موضع توتر متزايد بين واشنطن وبكين.

ويستعمل الرئيس الأمريكي أداة الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط دبلوماسيّ على الهند للامتثال لموقف أميركي بشأن النفط الروسي، ما يشير إلى ربط بين التجارة والسيطرة الجيو-سياسية.

كما يبدي تساهلاً أو تغيّراً في موقفه من الملف الأوكراني، عبر اقتراح بقاء السيطرة الروسية على جزء كبير من دونباس، مع إشارة إلى أنّه لم يعلن تنازلاً رسمياً من أوكرانيا.

ويحاول ترامب التأكيد على استمرار التزام الولايات المتحدة بإطار الهدنة في غزة، رغم أنّ التدخل الفعلي أو التفاصيل الإدارية لاتزال غير واضحة.