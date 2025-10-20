قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: لا أريد مواجهة مع الصين وسأتعامل بحزم مع الهند وروسيا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة تصريحات لافتة، شملت مواضيع متعددة تتراوح بين التجارة الدولية، الحرب في أوكرانيا، وموارد المعادن النادرة. 

قال ترامب إنه «لا يريد أن تلعب الصين معنا لعبة المعادن النادرة»، في إشارة إلى سيطرة بكين على عناصر معدنية استراتيجية تستخدم في الصناعات التكنولوجية والعسكرية.

وهدّد الرئيس الأمريكي الهند برسوم جمركية ضخمة في حال لم تقيد مشترياتها من النفط الروسي، مؤكداً أنّ نيو دلهي «ستدفع رسوماً ضخمة إذا لم تقُم بذلك»، وفقا لـ رويترز

وبخصوص النزاع في منطقة دونباس الأوكرانية، قال ترامب إنّ «دونباس يجب أن تبقى كما هي مع سيطرة روسيا على نحو 78% منها»، معلناً لاحقاً أنّه «لم يناقش تنازل أوكرانيا عن دونباس لروسيا». 

وأكّد أن «وقف النار في غزة لا يزال سارٍ المفعول»، في إشارة إلى استمرار الهدنة في قطاع غزة رغم التوترات الميدانية.

وتعكس تصريحات ترامب تحركاً متعدد الجبهات في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ يتطلّع إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين في سلسلة إمداد المعادن النادرة الاستراتيجية، موضع توتر متزايد بين واشنطن وبكين.

ويستعمل الرئيس الأمريكي أداة الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط دبلوماسيّ على الهند للامتثال لموقف أميركي بشأن النفط الروسي، ما يشير إلى ربط بين التجارة والسيطرة الجيو-سياسية.

كما يبدي تساهلاً أو تغيّراً في موقفه من الملف الأوكراني، عبر اقتراح بقاء السيطرة الروسية على جزء كبير من دونباس، مع إشارة إلى أنّه لم يعلن تنازلاً رسمياً من أوكرانيا.

ويحاول ترامب التأكيد على استمرار التزام الولايات المتحدة بإطار الهدنة في غزة، رغم أنّ التدخل الفعلي أو التفاصيل الإدارية لاتزال غير واضحة.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحرب في أوكرانيا موارد المعادن النادرة الصين الهند رسوم جمركية دونباس السياسة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

تجارة عالمية

الهند تحرز تقدما ملموسا في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة

جانب من الاجتماع

مبيعات القطاع التجاري في مصر ترتفع إلى 201.4 مليار دولار بحلول 2030

البنك الأهلي

تفاصيل استمرار طرح البنك الأهلي شهادات ادخار بـ17%

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد