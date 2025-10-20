قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لطلاب جميع الصفوف.. رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس”
هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
أخبار العالم

سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة

انفجار في غزة
القسم الخارجي

سُمع في السعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الأمني بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت مصادر محلية إن الانفجار وقع في المنطقة الوسطى من القطاع، من دون أن تُعرف طبيعته على الفور، فيما هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع. ولم تُصدر وزارة الصحة في غزة أي بيان رسمي حتى الآن حول وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تأكيده أن سلاح الجو «شنّ غارات محددة على مواقع لحماس في غزة ردًا على إطلاق قذائف من القطاع»، بينما نفت الحركة مسؤوليتها عن أي خرق للهدنة.
 

ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية تحدد سبب الانفجار الذي سُمع في أرجاء القطاع، وسط مخاوف من تجدد المواجهات العسكرية في حال استمرار التصعيد.

تأتي هذه التطورات في ظلّ تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، بعد تعثّر وصول المساعدات عبر معبر رفح نتيجة التوترات الميدانية.

انفجار ضخم حركة حماس إسرائيل وزارة الصحة في غزة الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

