سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة

سُمع في السعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الأمني بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت مصادر محلية إن الانفجار وقع في المنطقة الوسطى من القطاع، من دون أن تُعرف طبيعته على الفور، فيما هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع. ولم تُصدر وزارة الصحة في غزة أي بيان رسمي حتى الآن حول وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تأكيده أن سلاح الجو «شنّ غارات محددة على مواقع لحماس في غزة ردًا على إطلاق قذائف من القطاع»، بينما نفت الحركة مسؤوليتها عن أي خرق للهدنة.



ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية تحدد سبب الانفجار الذي سُمع في أرجاء القطاع، وسط مخاوف من تجدد المواجهات العسكرية في حال استمرار التصعيد.

تأتي هذه التطورات في ظلّ تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، بعد تعثّر وصول المساعدات عبر معبر رفح نتيجة التوترات الميدانية.