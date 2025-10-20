قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بسبب خلل تقني.. جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت شبكة "يافا" الإخبارية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن سقوط طائرة مسيرة من طراز زيك، صباح اليوم الإثنين، في كيبوتس "عين هشلوشا" بمنطقة غلاف غزة بسبب خلل تقني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح أقصى جنوب قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه وبناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة، بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد ان تم خرقه من قبل حماس.

وشدد أدرعي على أن الجيش سيواصل تطبيق اتفاق وقف النار وسيرد بقوة شديدة على كل خرق الاتفاق.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه وبعد تقييم للوضع تقرر استئناف إدخال المساعدات لغزة يوم الاثنين 20 أكتوبر.

وتعليقا على قرار العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه "تراجع مخز لمكتب رئيس الوزراء الذي أعلن إيقاف المساعدات حتى إشعار آخر وعاد عن قراره بعد ساعتين فقط".

وأضاف بن غفير: "يجب وقف سياسة التراجع والعودة إلى قتال مكثف في أقرب وقت من خلال المناورات والاحتلال وتشجيع الهجرة".
 

