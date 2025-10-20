ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة

صرح ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وأحد كبار مستشاري البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة قدّمت تعازيها الرسمية للحية، مؤكدًا أن واشنطن لم تكن لتستمر في اتصالاتها مع تل أبيب قبل تقديم اعتذار رسمي لقطر عن هذا الهجوم الذي وصفه بـ“الخطأ الفادح”.، و ذلك بحسب شبكة CBS News.



وأوضح أن واشنطن اعتبرت هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا للعلاقات بين حلفائها في المنطقة، مشددًا على أن قطر تمثل طرفًا أساسيًا في أي عملية سلام مستقبلية، وأن المساس بها يُعقّد جهود التهدئة في غزة والمنطقة بأكملها.



و أضاف ويتكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدخّل بشكل مباشر في الأزمة، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة تقديم الاعتذار العلني، مضيفًا أن “الناس تعتذر عندما تخطئ، خصوصًا إذا كان الحادث قد أوقع ضحايا مدنيين”.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن الاعتذار الإسرائيلي قد تم بالفعل عبر القنوات الدبلوماسية، في خطوة نادرة الحدوث، تعكس حجم الحرج الذي واجهته الحكومة الإسرائيلية عقب الهجوم على الدوحة، وما تبعه من غضب قطري وإقليمي واسع.

وأكد ويتكوف أن الهدف من هذه الخطوة كان تخفيف حدة التوتر الدبلوماسي، والحفاظ على الدور الحيوي الذي تلعبه قطر في الوساطات الإقليمية والمساعي الإنسانية داخل قطاع غزة.