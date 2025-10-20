روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن وزارة الخارجية الروسية صرحت اليوم الاثنين، بأن أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع لضمان سلام شامل وطويل.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لوكالة تاس: "تحدثنا عن الأسباب الجذرية للصراع ليس لإطالة أمده، بل تحديدًا لتكون هذه النتيجة جوهرية وطويلة الأمد وتضمن السلام".

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، بأنه سيكون مستعدًا للانضمام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في قمتهما القادمة في المجر إذا تمت دعوته.

وقال زيلينسكي للصحفيين، في تصريحات صدرت يوم الاثنين: "إذا تمت دعوتي إلى بودابست، إذا كانت دعوة بتنسيق نجتمع فيه كثلاثة، أو كما يُطلق عليه، دبلوماسية مكوكية، حيث يلتقي الرئيس ترامب مع بوتين ويلتقي الرئيس ترامب معي، فعندئذٍ بتنسيق أو بآخر، سنتفق".

وقال ترامب وبوتين، إنهما سيلتقيان في العاصمة المجرية، ربما في غضون أسابيع، حيث يواصل الزعيم الأمريكي محاولة التوسط في اتفاق سلام لإنهاء الحرب التي استمرت ثلاث سنوات ونصف، والتي اندلعت بسبب التدخل الروسي عام 2022.