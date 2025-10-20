بعد فشل صفقة صواريخ توماهوك الأمريكية.. زيلينسكي واصفا بوتين: أقوى من حماس

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب ممارسة مزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

و وصف زيلينسكي بوتين بأنه "أقوى من حماس".، و ذلك خلال مقابلة بثتها قناة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، أمس الأحد، بعد عودة زيلينسكي من رحلة إلى واشنطن، فشل خلالها في الحصول على صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

وسئل الرئيس الأوكراني عما إذا يتعين على ترامب أن يكون أكثر صرامة مع بوتين بعدما قدم خطة لوقف إطلاق النار في غزة، فأجاب بالإنجليزية: "نعم، بل وأكثر من ذلك، لأن بوتين (وضعه) مشابه، لكنه أقوى من حماس".

وأضاف: "إنها حرب أوسع نطاقا، وهو ثاني أكبر جيش في العالم. لهذا السبب يجب زيادة الضغط".

والتقى زيلينسكي ترامب في البيت الأبيض بعدما طالب بالحصول على صواريخ "توماهوك" لأسابيع، على أمل الاستفادة من إحباط الرئيس الأميركي المتزايد من بوتين بعد فشل قمة ألاسكا في تحقيق إنجاز بشأن وقف حرب أوكرانيا، بحسب "سكاي نيوز عربيه".

لكن الرئيس الأوكراني عاد خالي الوفاض، في وقت يسعى ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جديد بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.

وفي مقابلته، دعا زيلينسكي أيضا إلى إشراكه في المحادثات المقبلة في بودابست المخطط لها بين ترامب وبوتين، وقال: "إذا أردنا حقا تحقيق سلام عادل ودائم فنحن بحاجة إلى طرفي هذه المأساة".

