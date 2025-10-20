وزير الخارجية يؤكد أهمية الالتزام باتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب فى غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع كل من “جان نويل بارو” وزير خارجية فرنسا، و “لارس لوكه راسموسن” وزير خارجية الدنمارك وذلك في إطار متابعة التطورات المتسارعة فى قطاع غزة ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة.

أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية البالغة لالتزام طرفى اتفاق شرم الشيخ بنص الاتفاق الخاص بوقف الحرب فى غزة، مشددًا على أن احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت التهدئة وإنهاء الحرب بشكل دائم، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

كما تناول الاتصالان التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة فى شهر نوفمبر، حيث أكد وزير الخارجية أهمية البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقًا للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، داعيًا الدول الأوروبية إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر.

ومن جانبهما، أكد وزيرا خارجية فرنسا والدنمارك على دعمهما الكامل للجهود المصرية الحثيثة لدعم الاستقرار في المنطقة، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة التنسيق مع مصر في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وفي إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر.

باز (58 عاماً) ابن الرئيس السابق اليساري خايمي زامورا، ودخل الحياة السياسية بعد دراسته للاقتصاد في الولايات المتحدة، حيث شغل سابقاً منصب عضو مجلس المدينة وعمدة تاريا قبل أن يصبح سناتوراً عن الإقليم في 2020. لقد قدّم برنامجاً اقتصادياً مرتبكاً حول «رأسمالية للجميع» تتضمن تخفيضات ضريبية وخفض الرسوم الجمركية وبلورة سياسة لامركزية للسلطات الوطنية.

نائب باز على لائحة الرئاسة، إدماند لارا، دعا فور الإعلان عن النتائج إلى «الوحدة والمصالحة»، مشدداً على ضرورة ضمان امدادات الديزل والبنزين، وتثبيت أسعار السلة الغذائية الأساسية والقضاء على الفساد، لأن الناس يعانون من ضغوط معيشية شديدة.

السيارات الكهربائية
MG
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
