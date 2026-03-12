اختارت مصر مكاناً لمثواها الأخير..قصة السيدة نفيسة بنت الحسن

استعرض برنامج "وللنساء نصيب" الذي يُعرض على قناة صدى البلد، حياة السيدة نفيسة بنت الحسن، حفيدة النبي ﷺ، التي تركت أثراً لا يُنسى في مصر بعد أن اختارتها مكاناً لمثواها الأخير.

اشتهرت بعبادتها وزهدها، وكانت من أئمة العلم والدين، فقد حجت 30 مرة ماشية، ولها العديد من الكرامات التي تتناقلها الأجيال.

1. "نفيسة العلم": لقبت بهذا اللقب بفضل علمها الغزير

كانت السيدة نفيسة تذهب إلى المسجد النبوي للاستماع إلى شيوخها وتتلقى العلم منهم، وكانت من تلامذة الإمام مالك بن أنس.

2. علاقتها بالإمام الشافعي: احترام متبادل ودعاء مستمر

كان الإمام الشافعي يزور السيدة نفيسة طلباً للدعاء، وكان يصلي بها التراويح في مسجدها. بينهما كان هناك توقير علمي بالغ.

3. حفرت قبرها بيدها: زهد فائق وإيمان راسخ

قبل وفاتها، قامت السيدة نفيسة بحفر قبرها بيديها في دارها بالقاهرة، حيث كانت تصلي وتقرأ القرآن في هذا المكان. وقد قرأت القرآن أكثر من 190 مرة في هذا القبر.

4. سبب بقائها في مصر: توسل أهل مصر برغبتهم في دفنها بينهم

على الرغم من أن زوجها إسحاق المؤتمن كان يريد دفنها في البقيع بالمدينة المنورة، إلا أن أهل مصر طلبوا من زوجها أن يبقيها بينهم، حتى رآها في منامه النبي ﷺ يأمره بأن تبقى في مصر، فاستجاب.

5. وفاتها وهي صائمة: بركات رمضان وآخر أيامها

في رمضان، وعندما كانت مريضة جداً، رفضت السيدة نفيسة الإفطار قائلة: "وا عجبا! منذ ثلاثين سنة أسأل الله أن يلقاني صائمة، فكيف أفطر الآن؟"، وتوفيت صائمة في اليوم 15 من رمضان سنة 208 هـ.

6. كرامة النيل: الحجاب الذي أنقذ مصر من الجفاف

في إحدى سنوات الجفاف، قدم أهل مصر دعاءً للسيدة نفيسة، فأعطتهم قناعها (حجابها) ليُلقى في النيل. وبفضل الله وبركتها، ارتفع النيل بسرعة.

7. اجتماع النورين: جمع بين نسل الحسن والحسين

السيدة نفيسة هي من نسل الإمام الحسن من جهة أبيها، بينما كان زوجها إسحاق المؤتمن من نسل الإمام الحسين، مما جعل بيتها يشهد اجتماع نور الحسن والحسين.