توك شو

مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار

غزة
غزة
البهى عمرو

أكد عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح المصري، أنّ مصر تواصل الدفع بأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، بالتوازي مع جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار وبدء عملية إعادة الإعمار.

وأوضح الغنام، أنّ المعبر شهد اليوم نشاطًا مكثفًا لإدخال المساعدات، بعدما كان قاب قوسين من الإغلاق الكامل في الساعات الماضية بسبب تبادل إطلاق نار بين الطرفين وتبادل الاتهامات بين حماس وإسرائيل، ما هدد بانهيار وقف إطلاق النار، لافتا إلى أنّه بضغط من الوسطاء وعلى رأسهم مصر أعيد فتح المعابر أمام المساعدات، وعادت الشاحنات المصرية لتتدفق عبر رفح والعوجة وكرم أبو سالم.

وأشار «الغنام» إلى أنّ مصر تواصل العمل من خلال غرفة طوارئ مركزية في محافظة شمال سيناء تضم كل أجهزة ومؤسسات الدولة لمتابعة دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن أكثر من 200 شاحنة دخلت بالفعل إلى القطاع، وتم إرسال 12 قافلة كبرى حتى الآن، إضافة إلى200 قافلة جديدة قيد التجهيز ضمن مبادرة التحالف الأهلي المصري لدعم غزة.

وأكد أنّ هذه الجهود تُجرى على مدار الساعة، بالتوازي مع التحركات السياسية المصرية لضمان استمرارية وقف إطلاق النار وتفعيل مرحلة إعادة الإعمار.

