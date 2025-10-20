قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

تعيش غزة واحدة من أكثر فصولها المأساوية منذ اندلاع الحرب الأخيرة، إذ تتكشف يومًا بعد يوم حقائق صادمة حول أعداد المفقودين والضحايا، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن الخسائر الإنسانية الفادحة.

 وفي خضم المشهد الدموي، تتحدث منظمات دولية عن آلاف المفقودين الذين لم يُعرف مصيرهم بعد، وسط اتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال العمليات العسكرية.

إسرائيل تطالب حماس بالانسحاب الفوري خلف الخط الأصفر

وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه على كل عنصر من حماس خلف الخط الاصفر الإنسحاب وبشكل فورى، لافتا إلى أن قادة حماس سيتحملون مسئولية أى حادث.

وفى أحد أكثر الحروب تدميرا، هناك ألاف المفقودين فى غزة، ومازال الألاف من الأهالي يبحثون عن جثثهم، بعضهم دفن تحت أنقاض المباني المدمرة، وأخرون أختفوا قسرا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت المدير العام للجنة الدولية للمفقودين، أته لا أحد يعرف العدد الدقيق للمفقودين أو حتي القتلي، حيث أنه يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا وإيلاما فى حرب غزة.

وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إختفاء ما يقارب 11 ألف فلسطيني فى غزة منذ ال7 من أكتوبر، بين جثث تحت الأنقاض، وأخرى أعتقلها جيش الاحتلال خلال الحرب، ولا تزال حتي الأن فى أعداد المختفين.

وكشفت منظمات وجهات أمنية فى غزة، منذ إتفاق وقف إطلاق النار عن بعض أعداد المفقودين والجثامين التي عثروا عليها أو سلمتها إسرائيل لهم.

وسلمت إسرائيل، خلال المرحلة الأولي، 120 جثمان فلسطينيا على ثلاث دفعات، ولكن حكومة غزة أكدت أن أغلبها هي جثث مجهولة مشوهة بلا أسماء وعليها أثار تعذيب، ما يجعل التعرف على أصحاب الجثامين مهمة شاقة.

وأفادت الجهات الصحية الفلسطينية، أن الكثير من هذه الجثث مسروقة الأعضاء، كقرنية العين، الكلي والعديد من الأعضاء.

ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لا يزال ساري المفعول، بالرغم من الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية مؤخرًا على قطاع غزة.

أكد في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أن "وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا"، مشيرًا إلى أن قيادة حركة حماس ليست مسؤولة عن الخروقات الأخيرة.

وأضاف: "يبدو أن بعض العناصر المتمردة داخل حماس تقف خلف ما حدث"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الأمر سيعالج بشكل حازم، ولكن بطريقة مدروسة".
وقال ترامب للصحفيين في الطائرة الرئاسية، عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما: "نعم، إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق، وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".

وشدد ترامب على أن الوضع يتم التعامل معه بحزم، مؤكدًا: "سيتم التعامل مع الأمر كما يجب، سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".

وياتي ذلك في وقت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، بأن آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مكثف تجاه المارة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أيام.

