قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتحويل ورد النيل إلى أعلاف.. تفاصيل تشغيل المعدة المائية الألمانية في أسيوط بعد تعطل سنوات
بعد اختراق مجالها الجوي.. الجيش الصيني: نحث أستراليا على وقف الاستفزازات فورا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"

بيان رسمي
بيان رسمي
ياسمين بدوي

نشرت مدرسة الرؤية الجديدة الدولية  New Vision International School عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيانا رسميا تعليقا على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا بعد تعرض رجل وابنه وابن شقيقته للدهس عمدًا على يد والد أحد الطلاب، إثر مشاجرة بين مجموعة من التلاميذ داخل المدرسة 

حيث أكدت المدرسة أن حادث الدهس لم يقع داخل الحرم المدرسي أو اثناء اليوم الدراسي ، وانما حدث داخل احد التجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد ، أي خارج نطاق المدرسة تماما

وقالت المدرسة : كما نوضح أن الجهات المختصة قد بدأت بالفعل تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقال البيان : تشدد إدارة المدرسة على انها ليست طرفا في هذا الحادث بأي شكل من الاشكال ، وتعرب عن استيائها الشديد من التصرفات غير اللائقة التي صدرت عن ولي الامر وابنائه الطلاب خارج بيئة المدرسة ، وهي تصرفات لا تعكس القيم والمبادئ التي تحرص المدرسة على ترسيخها داخل مجتمعها التعليمي

وأضاف البيان الصادر عن المدرسة : تجدد المدرسة إلتزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع أبنائها الطلاب تقوم على الانضباط والاحترام المتبادل والمسئولية المجتمعية

وأخيرا قالت المدرسة في بيانها : تهيب إدارة المدرسة بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة حول الواقعة ، وتؤكد أنها تتواصل مع الجهات المختصة لضمان تطبيق كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز .

مش خناقة عيال دي محاولة قتل

الواقعة التي وصفتها والدة الطالب المجني عليه بـ"محاولة قتل متعمدة"، بدأت من داخل أسوار المدرسة، وانتهت على بوابة أحد الأندية الخاصة بمنطقة بيفرلي هيلز، حيث وقع الحادث الدموي، وأصيب على إثره الأب بنزيف حاد في المخ، فيما أصيب ابنه وابن شقيقته بكسور خطيرة وإصابات بالغة، وفقًا لرواية الأم التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

مشادة طلابية تتحول إلى جريمة

بحسب ما نشرته الأم، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فقد تعرض نجلها "حازم" – الطالب بالمدرسة الدولية – للاعتداء من قبل 6 طلاب داخل المدرسة، بينهم 3 أشقاء، على خلفية "غيرة" أحدهم من زمالة تجمع بين "حازم" وزميلة له، ما أثار حفيظته، وجمع أشقاءه وأصدقاءه للاعتداء عليه "على حين غرة"، بحسب الوصف.

أم تكشف تفاصيل الاعتداء على أسرتها في الشيخ زايد

أوضحت الأم أن أولئك الطلاب معروفون بسلوكهم العدواني داخل المدرسة، وأنه سبق تحرير محاضر ضدهم بسبب اعتداءات سابقة، إلا أن تدخل "الوساطة" حال دون اتخاذ إجراء حاسم ضدهم.

دهس متعمد وهروب

تقول الأم إن تصاعد الاشتباك دفع الأب إلى التدخل والدفاع عن ابن شقيقته بلكمة واحدة أبعدت المعتدي، لكن في اللحظة التالية وقع ما وصفته بـ"الكارثة"، إذ قام والد المعتدين – الذي كان ينتظر في السيارة – بدهس الثلاثة عمدًا بسيارته، قبل أن يصطحب ابنه ويفر من المكان.

أسفر الحادث عن إصابات بالغة، شملت: الأب (أحمد): في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ، يعاني من كدمات حادة وجروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسده، ويتلقى العلاج داخل العناية المركزة، الابن (حازم): كسر في الكاحل تطلب إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير، إضافة إلى جروح وخياطات في الوجه والجسم، سعيد (ابن أخت الأب): كسر في الأنف، ارتجاج في المخ، وقطع عميق في الشفاه استدعى أكثر من 12 غرزة، إلى جانب كدمات شديدة.

مطالبات بمحاسبة الجناة

الأم أكدت أن جميع الإصابات مثبتة بالتقارير الطبية، وأن ما حدث لا يمكن اختزاله في "مشاجرة أطفال"، بل هو "اعتداء جنائي متعمد" يستوجب محاسبة المسؤولين عنه. 

وأضافت: "دول مش أطفال.. دول أشخاص خطر على المجتمع، لازم يتحاسبوا ويتقدموا للعدالة، إحنا واثقين إن القانون هياخد مجراه".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأسرة لجأت للقانون منذ بداية الواقعة، ورفضت الرد بالعنف رغم قدرة أبنائها على الدفاع عن أنفسهم، مشيرة إلى أن كل ما تطلبه هو "العدالة".

مدرسة مشاجرة التلاميذ المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة

رئيس اقتصادية قناة السويس: توقيع 4 عقود لإقامة مصانع جديدة داخل المنطقة| صور

قافلة طبية بمستشفي رأس الحكمة

قافلة طبية مجانية بمستشفي رأس الحكمة

حملات نظافة

محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة وحالة الإشغالات بالمنصورة

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد