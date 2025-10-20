اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران

نقلت صحيفة هفت صبح الإيرانية، عن مصدر مطّلع في وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجريا خلال الأيام الماضية اتصالات تناولت سبل استئناف المحادثات النووية، مشيرًا إلى أن آخر تواصل بين الجانبين جرى مساء السبت، حيث اتفق الطرفان على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أنّ هناك احتمالًا قويًا لعقد اجتماعات سرّية في مسقط أو الدوحة قريبًا، في إطار الجهود الرامية إلى إحياء المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن.

ونُشر التقرير بالتزامن مع تزايد الإشارات عن استعداد متبادل بين إيران والولايات المتحدة لاستئناف الحوار حول الملف النووي، وسط تكتم رسمي من الجانبين بشأن تفاصيل الاتصالات الجارية.