مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
قائد الأركان الإيراني: نراقب تحركات العدو ونحن على أعلى درجات الجاهزية
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لتنس الطاولة بالإنجاز التاريخي
30 ألف طن سنوياً.. الحكومة تفتتح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية
إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج.. والأهالي: ازاي عيالنا يقعدوا في المنظر ده؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نقلت صحيفة هفت صبح الإيرانية، عن مصدر مطّلع في وزارة الخارجية الإيرانية، قوله إنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجريا خلال الأيام الماضية اتصالات تناولت سبل استئناف المحادثات النووية، مشيرًا إلى أن آخر تواصل بين الجانبين جرى مساء السبت، حيث اتفق الطرفان على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أنّ هناك احتمالًا قويًا لعقد اجتماعات سرّية في مسقط أو الدوحة قريبًا، في إطار الجهود الرامية إلى إحياء المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن.

ونُشر التقرير بالتزامن مع تزايد الإشارات عن استعداد متبادل بين إيران والولايات المتحدة لاستئناف الحوار حول الملف النووي، وسط تكتم رسمي من الجانبين بشأن تفاصيل الاتصالات الجارية.

المحادثات النووية المفاوضات اجتماعات سرّية

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

