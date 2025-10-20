قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قائد الأركان الإيراني: نراقب تحركات العدو ونحن على أعلى درجات الجاهزية

عبد الرحيم موسوي
عبد الرحيم موسوي
محمد على

قال قائد هيئة الأركان الإيرانية إنهم يراقبون تحركات العدو وعلى قواتهم المسلحة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية.

 وذكر قائد هيئة الأركان الإيرانية: لا نعتزم القيام بأي عمل ضد إسرائيل حاليا لكن ردنا سيكون مختلفا في حال أي اعتداء.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عبد الرحيم موسوي أن : عملية طوفان الأقصى كانت نقطة تحوّل كبرى في المنطقة والعالم، أمريكا والكيان الصهيوني انكشفا تماماً أمام الشعوب، أصبحت قضية فلسطين التي كانت تُنسى تدريجياً القضية الأولى عالمياً، نرصد ونراقب تحركات الأعداء بدقة ولسنا دعاة حرب لكننا مستعدون دائماً، الرد على أي خطأ سيكون مختلفاً تماماً عمّا مضى.

فيما قالت الخارجية الإيرانية: إن الترويكا الأوروبية يجب أن تثبت بأن لديها الإرادة كي تكون طرفا تفاوضيا يمكن الوثوق به وتواصلنا مع الجانب الأمريكي يستمر بشكل غير مباشر وهذا لا يعني أننا دخلنا مرحلة تفاوض جديدة.

أضافت الخارجية الإيرانية: نتابع مسأله تبادل السجناء مع فرنسا بجدية ونرى أن الطرفين يمتلكان الإرادة لتسوية هذا الملف.

