بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

تشهد أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، تراجعا طفيفا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، بعد الانخفاض الذي سجلته الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث انخفض الكيلو بقيمة 2 جنيه، فيما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو (الحمراء) والبلدي، كذلك واستقر سعر البيض الأحمر والأبيض اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

ـ سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 20 أكتوبر 2025، نحو 62 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك بين 64 و73 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

ـ شهدت الفراخ البلدي اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظًا عند 106 جنيهات للكيلو في سوق الجملة، بينما بلغ السعر للمستهلك في الأسواق المحلية حوالي 114 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس استمرار ثبات الأسعار بعد موجة الارتفاعات السابقة.

ـ سجل كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن نحو 88 جنيهًا، في حين وصل سعره في محلات التجزئة إلى حوالي 98 جنيهًا للكيلو.

ـ وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم، وفق آخر تحديث في بورصة الدواجن نحو 58 جنيها، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 62 إلى 68 جنيها للكيلو في المتوسط.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم الاثنين

ـ سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 يتراوح بين 190 و220 جنيهًا للكيلو في الأسواق المحلية، بحسب جودة المنتج ومصدره.

ـ تراوح سعر الأوراك بين 70 و 90 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر الكبد والقوانص بين 90 و 110 جنيهات للكيلو.

ـ تراوح سعر الأجنحة بين 50 و 55 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر الدبابيس اليوم 100 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

ـ بط بلدي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 114 الى 115 جنيها.

ـ بط فرنساوي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 69 الى 70 جنيها.

ـ بط مسكوفي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 94 الى 95 جنيها.

ـ بط بغالي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 74 الى 75 جنيها.

ـ بط مولار.. تراوح سعر الكيلو ما بين 79 الى 80 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

ـ رومي أبيض.. تراوح سعر الكيلو ما بين 94 الى 95 جنيها.

ـ رومي أسمر.. تراوح سعر الكيلو ما بين 114 الى 115 جنيها.

أسعار البيض اليوم

تراوحت أسعار البيض اليوم في الأسواق المصرية على النحو التالي:

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 146 جنيهًا، لتباع للمستهلك 156 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيها في المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 160 الى 165 جنيهًا للطبق.