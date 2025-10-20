قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

خالد يوسف

تشهد أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، تراجعا طفيفا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، بعد الانخفاض الذي سجلته الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث انخفض الكيلو بقيمة 2 جنيه، فيما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو (الحمراء) والبلدي، كذلك واستقر سعر البيض الأحمر والأبيض اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق 

ـ سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 20 أكتوبر 2025، نحو 62 جنيهًا في المزرعة، ليصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك بين 64 و73 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع. 

ـ شهدت الفراخ البلدي اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظًا عند 106 جنيهات للكيلو في سوق الجملة، بينما بلغ السعر للمستهلك في الأسواق المحلية حوالي 114 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس استمرار ثبات الأسعار بعد موجة الارتفاعات السابقة.

ـ سجل كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن نحو 88 جنيهًا، في حين وصل سعره في محلات التجزئة إلى حوالي 98 جنيهًا للكيلو.

ـ وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم، وفق آخر تحديث في بورصة الدواجن نحو 58 جنيها، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 62 إلى 68 جنيها للكيلو في المتوسط.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم الاثنين

ـ سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 يتراوح بين 190 و220 جنيهًا للكيلو في الأسواق المحلية، بحسب جودة المنتج ومصدره.

ـ تراوح سعر الأوراك بين 70 و 90 جنيهًا للكيلو.

ـ تراوح سعر الكبد والقوانص بين 90 و 110 جنيهات للكيلو.

ـ تراوح سعر الأجنحة بين 50 و 55 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر الدبابيس اليوم 100 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

ـ بط بلدي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 114  الى 115 جنيها.

ـ بط فرنساوي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 69 الى 70 جنيها.

ـ بط مسكوفي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 94  الى 95 جنيها.

ـ بط بغالي.. تراوح سعر الكيلو ما بين 74 الى 75 جنيها.

ـ بط مولار.. تراوح سعر الكيلو ما بين 79 الى 80 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

ـ رومي أبيض.. تراوح سعر الكيلو ما بين 94  الى 95 جنيها.

ـ رومي أسمر.. تراوح سعر الكيلو ما بين 114 الى 115 جنيها.

أسعار البيض اليوم

تراوحت أسعار البيض اليوم في الأسواق المصرية على النحو التالي:

ـ سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 146 جنيهًا، لتباع للمستهلك 156 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيها في المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 160 الى 165 جنيهًا للطبق.

الانخفاض المفاجئ كيلو الفراخ بكام سعر كيلو الفراخ الساسو الفراخ البلدي سعر كيلو الفراخ الأمهات

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

الفنان محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل الحادث الذي تعرض له أثناء التصوير ..خاص

النجم هاني شاكر

هاني شاكر يتألق في رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية.. ويوجه رسالة للجمهور

طارق الأبياري بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة

طارق الإبياري بإطلالة أنيقة في مهرجان الجونة.. صور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

