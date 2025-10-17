بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد يوسف

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 على مستوياتها الأخيرة في الأسواق المحلية، ورصدت "صدى البلد" أحدث أسعار الحديد والأسمنت، استنادًا إلى البيانات المعلنة على بوابات الأسعار المحلية والعالمية.

وبحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الأرقام التالية:

ـ سعر طن الحديد الاستثماري: سجل 36445.46 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 120.71 جنيه.

سعر الحديد اليوم

ـ سعر طن حديد عز: بلغ 38900 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 83.2 جنيه، وهذا السعر للمستهلك ويشمل تكلفة النقل وهامش الربح.

ـ سجل سعر الطن من حديد بشاي: 38,400 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد المصريين: 38,000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

ـ سجل سعر الطن من حديد العتال: 38,000 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد المعادي: 38,000 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد الكومي: 36,000 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد العشري: 36,200 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد مصر ستيل: 37,500 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد بيانكو: 36,500 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد الجيوشي: 37,000 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد المراكبي: 37,500 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من حديد عطية: 38,500 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42,000 جنيه.

ـ تزيد الأسعار للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت رمادي: 4151.39 جنيه .

ـ سجل سعر الطن من أسمنت السويدي: 3,650 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت السويس: 3,450 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت حلوان: 3,460 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت المخصوص: 3,440 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت التعمير: 3,350 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت المعلم: 3,350 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت السهم: 3,390 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت الفهد: 3,340 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيه.

ـ سجل سعر الطن من أسمنت مصر بني سويف: 3,395 جنيه.

