قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظائف خالية.. 190 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة وبورسعيد

وظائف خالية
وظائف خالية
خالد يوسف

يزداد بحث الشباب عن الوظائف الخالية، يوميا عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحتوي على عدد كبير من فرص العمل، في مهن مختلفة، كذلك متابعة النشرات الصادرة عن وزارة العمل، بما تتضمنه من فرص سواء حكومية أو في القطاع الخاص، وتقدم صدى البلد للقراء دليل الوظائف الخالية المجمع، سواء من وزارة العمل أو السوشيال ميديا.

توفير 134 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 134 فرصة عمل جديدة بشركة مودرن هايچنك إنترناشونال بالعين السخنة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بمحافظة السويس وتشمل:

ـ  مدير مخازن

ـ مدير إمداد

ـ أخصائي لوجيستيات

ـ مهندس ميكانيكا

ـ 5 محاسبي مراقبة مخزون

ـ 15 مراقب جودة

ـ 20 مهندس جودة

ـ 30 مهندس إنتاج

ـ 30 مشغل ماكينة

ـ 30 مهندس ميكانيكا من حديثي التخرج.

ويتم التقديم من خلال الضغط هــنـــــا.

الشروط وموعد التقديم 

أكدت الوزارة أن الشروط تتضمن الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة كل وظيفة، مشيرة إلى أن التقديم متاح من 15 حتى 19 أكتوبر الجاري.

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على مواصلة دعم الشباب المصري، وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة وتسهم في الحد من معدلات البطالة.

56 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الصناعية والقرى السياحية ببورسعيد 

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، عن توافر 56 فرصة عمل بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد و القرى السياحية والمنشآت الفندقية ومصانع الاستثمار.

فرص العمل المتاحة

ـ 3 مهندس تخطيط خبرة 3 سنوات

ـ 2 مشرف إنتاج

ـ 2 مشرف جودة

ـ 2 هاوس كبير أثاث

ـ 1 فني كهرباء

ـ 4 عامل خدمات فترة مسائية

ـ 1 محاسب خبرة 3 سنوات

ـ 20 عامل إنتاج

ـ 10 أمن

ـ 4 مهندس إنتاج خبرة 3 سنوات

ـ 1 مهندس جودة

ـ 2 ويتر ذكور و إناث

ـ 4 سائق درجة ثانية وثالثة.

المستندات المطلوبة

أكد جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد، في بيان، أن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المتاحة هي: 

ـ صورة الرقم القومي

ـ صورة من المؤهل الدراسي

ـ صورة من الموقف من التجنيد للذكور.

واشار البيان إلى أنه على الراغبين سرعة التقدم شخصياً إلى مقر جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإداري بالمنطقة الصناعية الدور الثاني جنوب بورسعيد.

وظائف خالية فرصة عمل جديدة وزارة العمل القطاع الخاص فرصة عمل جديدة بالعين السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

فيلم "أم كلثوم" شخصية مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33

فيلم أم كلثوم شخصية مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33

أميرة فتحي

ببطن مكشوف .. أميرة فتحي تثير الجدل في أحدث ظهور

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي تتألق بفستان جذاب في افتتاح مهرجان الجونة

بالصور

يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد