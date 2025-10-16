وظائف خالية.. 190 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة وبورسعيد

يزداد بحث الشباب عن الوظائف الخالية، يوميا عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحتوي على عدد كبير من فرص العمل، في مهن مختلفة، كذلك متابعة النشرات الصادرة عن وزارة العمل، بما تتضمنه من فرص سواء حكومية أو في القطاع الخاص، وتقدم صدى البلد للقراء دليل الوظائف الخالية المجمع، سواء من وزارة العمل أو السوشيال ميديا.

توفير 134 فرصة عمل جديدة بالعين السخنة

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 134 فرصة عمل جديدة بشركة مودرن هايچنك إنترناشونال بالعين السخنة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بمحافظة السويس وتشمل:

ـ مدير مخازن

ـ مدير إمداد

ـ أخصائي لوجيستيات

ـ مهندس ميكانيكا

ـ 5 محاسبي مراقبة مخزون

ـ 15 مراقب جودة

ـ 20 مهندس جودة

ـ 30 مهندس إنتاج

ـ 30 مشغل ماكينة

ـ 30 مهندس ميكانيكا من حديثي التخرج.

ويتم التقديم من خلال الضغط هــنـــــا.

الشروط وموعد التقديم

أكدت الوزارة أن الشروط تتضمن الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة كل وظيفة، مشيرة إلى أن التقديم متاح من 15 حتى 19 أكتوبر الجاري.

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على مواصلة دعم الشباب المصري، وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة وتسهم في الحد من معدلات البطالة.

56 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الصناعية والقرى السياحية ببورسعيد

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، عن توافر 56 فرصة عمل بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد و القرى السياحية والمنشآت الفندقية ومصانع الاستثمار.

فرص العمل المتاحة

ـ 3 مهندس تخطيط خبرة 3 سنوات

ـ 2 مشرف إنتاج

ـ 2 مشرف جودة

ـ 2 هاوس كبير أثاث

ـ 1 فني كهرباء

ـ 4 عامل خدمات فترة مسائية

ـ 1 محاسب خبرة 3 سنوات

ـ 20 عامل إنتاج

ـ 10 أمن

ـ 4 مهندس إنتاج خبرة 3 سنوات

ـ 1 مهندس جودة

ـ 2 ويتر ذكور و إناث

ـ 4 سائق درجة ثانية وثالثة.

المستندات المطلوبة

أكد جهاز تشغيل شباب الخريجين ببورسعيد، في بيان، أن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المتاحة هي:

ـ صورة الرقم القومي

ـ صورة من المؤهل الدراسي

ـ صورة من الموقف من التجنيد للذكور.

واشار البيان إلى أنه على الراغبين سرعة التقدم شخصياً إلى مقر جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإداري بالمنطقة الصناعية الدور الثاني جنوب بورسعيد.