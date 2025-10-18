قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ناجى الشهابي: سأركز على الدفاع عن الوطن واستعادة دور الطبقة المتوسطة

معتز الخصوصي

قال ناجى الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إنه فى أول أيام دور الانعقاد السنوى الأول لمجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى الثانى، كان له لقاء ودى مع عدد من الرفاق القدامى والأحبة من أعضاء المجلس، تخلله حديث ممتد عن الدور الذى قاموا به فى الماضى داخل مجلس الشورى، وهل سيمتد هذا الدور إلى مجلس الشيوخ فى الحاضر والمستقبل.

وأكد ناجي الشهابي أنه حرص خلال اللقاء على التأكيد بأن ما بدأوه فى الماضى من أداء وطنى سيستمر، وأنهم عازمون على تواصل الماضى بالحاضر، واستكمال دورهم فى الدفاع عن الوطن ومواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، بروح وطنية خالصة وإخلاصٍ كامل لمصر وشعبها.

وأشار إلى أن من أولويات المرحلة القادمة داخل مجلس الشيوخ هى استعادة الطبقة المتوسطة لدورها الحيوى كرمانة ميزان المجتمع، باعتبارها الطبقة التى تحمى الوطن وتضمن استقراره الاجتماعى والاقتصادى.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الاهتمام بالصناعة والزراعة سيكون فى صدارة أولويات العمل الوطنى، مع رفع شعار تحقيق الاكتفاء الذاتى باعتباره السبيل الأكيد لتعزيز الاستقلال الوطنى وحماية القرار المصرى من أى ضغوط خارجية.

وأضاف الشهابي أن الهدف الأسمى هو أن تستعيد مصر مكانتها القائدة فى محيطها العربى وعمقها الأفريقى وعلى الساحة الدولية، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيظل ساحة وطنية خالصة تسعى لترسيخ هذه المكانة، ودعم مسيرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو مستقبل أفضل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن خدمة الوطن ستظل شرفًا لا يعلوه شرف، وأن أعضاء مجلس الشيوخ سيعملون بكل إخلاص ليكونوا على قدر ثقة الوطن فيهم، مواصلين مسيرة العطاء والوفاء لمصر.

ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي دور الانعقاد السنوى الأول الفصل التشريعى الثانى مجلس الشيوخ

