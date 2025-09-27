ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب بادر بتشكيل الائتلاف الوطني الحر بمشاركة سبعة أحزاب من بينها أحزاب الجيل ومصر القومي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر المستقبل وشباب مصر، والخضر المصري، موضحًا أن الائتلاف سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على مستوى القوائم الأربع، حيث تم الانتهاء من إعداد قائمتي الغرب والشرق، فيما يجري الانتهاء من قائمتي القاهرة والصعيد.

رفض مبدأ التزكية

وأضاف الشهابي، في حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من تأسيس هذا الائتلاف هو رفض مبدأ التزكية، وإظهار صورة تنافسية حقيقية للانتخابات المصرية بما يبرز حيوية الحياة السياسية أمام الداخل والخارج.

وأكد أن الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا، يشهد تنافسًا على القوائم والمقاعد الفردية على حد سواء، مشددًا على أن حزبه الذي يمتد عمره لـ25 عامًا يمتلك قاعدة جماهيرية وبرنامجًا ينسجم مع الجمهورية الجديدة، وسيؤدي دوره التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان.