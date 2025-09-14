قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حي جنوب بالغردقة يواصل حملات النظافة اليومية
وكيل صحة الإسماعيلية في حوار لصدي البلد : نعمل علي تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية |صور
ناجي الشهابي: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر يشوبه عدم الدستورية
مستريحة سوهاج.. نصبت على الأهالي بقروض من جمعيات تمويل| القصة الكاملة
غيابات مؤثرة.. بيراميدز فى ورطة دفاعية أمام أوكلاند سيتي
"الرقابة الصناعية" تعزز جودة المنتجات المصرية وتحمي المستهلك وتدعم الصناعة الوطنية
اليوم آخر فرصة للتسجيل في المنحة الدراسية الكاملة بالتعاون مع البنك المركزي المصري
وزير التعليم العالي ونظيرته السويدية يبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي
وكيل صحة الإسماعيلية لصدى البلد: نعمل على تحسين الخدمات ووصول المبادرات الرئاسية لأبعد نقطة جغرافية|حوار
نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ناجي الشهابي: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر يشوبه عدم الدستورية

حوار معتز الخصوصي مع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل
حوار معتز الخصوصي مع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل
معتز الخصوصي   -  
مصور : إيهاب عيد

قال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر عن توقعاته بشأن مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأكد الشهابي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور حدد مواعيد انتخابات مجلس النواب ، ومع تحديد الدستور لا اجتهاد ، ونصت المادة 106 من الدستور على أن مدة مجلس النواب 5 سنوات ولايجوز مده ، وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد خلال الـ60 يوم السابقة على انتهاء مدته.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر : حينما ننظر إلى مجلس النواب الحالي سنجد أن أول جلسة عقدت له كانت يوم 12 يناير عام 2021 ، أي أن مدته 5 سنوات وتتنهي مدته يوم 11 يناير عام 2026  ، ومن المفترض طبقا للدستور تجرى انتخابات مجلس النواب خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته ، وإذا عودنا 60 يوم سنجد أنه بتاريخ 13 نوفمبر عام 2025.

واستطرد:  الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة دستوريا بألا تعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 13 نوفمبر عام 2025 ، لتجنب الوقوع في أي شبهة عدم دستورية ، ولذلك فإن أي دعوى آخرى ستذهب إلى القضاء الإداري لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة قضائية بتشكيل قضائي وكل قراراتها تحت رقابة القضاء الإداري ومجلس الدولة.

وأضاف:  إذا قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل يوم 13 نوفمبر عام 2025 فإنني شخصيا كمنسق الائتلاف الوطني سأتقدم برفع دعوى قضائية مضمونها أن مواعيد انتخابات مجلس النواب غير دستورية ، لكي أحمي مجلس النواب القادم من عدم الدستورية قبل إجراء الانتخابات ، لأن انتخابات مجلس النواب تكلف الدولة حوالي 3 مليار جنيه.

واختتم: لابد أن نلتزم من أجل أن يكون مجلس النواب مكتمل دستوريا وملتزم بالمواعيد الدستورية التي حددها الدستور ، وهذه أوامر لأنه ليس هناك مايسمي ميعاد تنظيمي أو مواعيد إجرائية ، وبما إن الدستور حدد المواعيد الدستورية لانتخابات مجلس النواب فعلى الكافه أن تلتزم بما حدده الدستور.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي مواعيد انتخابات مجلس النواب الدستور مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم القنوت في كل صلاة فجر؟.. الإفتاء توضح

الصلاة خلف إمام ألدغ

ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ؟.. أمين الفتوى يجيب

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد خلال القاء كلمته

مفتي الهند في مؤتمر الميلاد: رسالة النبي ﷺ نموذج خالد لبناء الدولة وتنمية البلاد

بالصور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد