ناجي الشهابي يكشف أسباب إعداده لقائمة الائتلاف الوطني لخوض انتخابات النواب

كشف ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر عن الأسباب التي دفعته لإعداد قائمة الائتلاف الوطني الحر مع عدد من الأحزاب لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأكد الشهابي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه قرر إعداد قائمة الائتلاف الوطني الحر مع عدد من الأحزاب لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة ، بسبب حرصه الشديد على صورة بلده ، خاصة وأن الرئيس السيسي دعا إلى الجمهورية الجديدة ، كما أن الجمهورية الجديدة من وجهة نظره وهو أحد داعميها لابد أن تكون فيها ممارسة انتخابية ديمقراطية يشعر بها العالم كله.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ كانت على مستوى القوائم قائمة وحيدة مما أساء لشكل الجمهورية الجديدة ، وفي نفس الوقت جعلت الناخبين عازفون عن المشاركة في التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع: ولذلك فإنني بصفتي أقدم رئيس حزب في مصر وبصفتي أقدم نائب في مصر يجب علي أن أقوم بهذا الواجب الوطني وأن أدعو لانتخابات برلمانية تكون فيها تنافسية على مستوى القوائم وعلى مستوى المقاعد الفردية ، وبذلك يشهد العالم كله تجربة حقيقية تليق بمصر وباسمها مكانتها حاليا كدولة رائدة في العالم كله وكدولة قائدة في محيطها العربي وعالمها الأفريقى.

وأوضح أن الدعوة وجهت إلى أحزاب مصر كلها للانضمام إلى قائمة الائتلاف الوطني الحر بدون تمييز أو استثناء ، ولبى الدعوة بجانب حزب الجيل حزب مصر القومي وحزب الاتحاد وحزب الإصلاح والنهضة وحزب الخضر وحزب شباب مصر ، ومازالت الدعوة مفتوحة أمام باقي أحزاب مصر لكي تلحق بالانضمام إلى قائمة الائتلاف الوطني ، في تجربة ستكون إضافة كبيرة جدا للممارسة الديمقراطية في مصر.