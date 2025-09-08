قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
توك شو

الجيل يكشف تفاصيل استعدادات الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية لانتخابات مجلس النواب

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، أن الائتلاف الوطني الحر لا يمثل بديلاً عن القائمة الوطنية من أجل مصر، التي ينسقها حزب مستقبل وطن، بل يدخل منافسة ديمقراطية حقيقية على مستوى القوائم الأربع وكذلك على جميع المقاعد الفردية في مختلف دوائر الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين ياسر عبد الستار وحور محمد ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التحرك جاء بعد غياب روح التنافس في انتخابات مجلس الشيوخ، مما انعكس سلباً على صورة الجمهورية الجديدة التي تسعى لإبراز الممارسة الديمقراطية الحقيقية، من خلال منافسة شريفة بين قوى سياسية داعمة للدولة ومؤسساتها.

وتابع، أنّ الائتلاف يضم عدداً من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقيادات المحلية ذات القبول الشعبي، مثل حزب الجيل الديمقراطي، حزب الاتحاد، حزب مصر القومي، حزب الإصلاح والنهضة، وحزب الخضر، بالإضافة إلى أحزاب أخرى في طور التشاور.

وذكر، أن الائتلاف أنهى التنسيق الكامل لقائمتي شرق وغرب الدلتا، ويضع اللمسات الأخيرة على قائمتي القاهرة ووسط الدلتا، والجيزة والصعيد، مؤكداً أن المنافسة ستكون حاضرة بقوة في كل القوائم الأربع.

وواصل، أن الشخصيات المشاركة في الائتلاف تتميز بالخبرة السياسية والسمعة الطيبة، وليس من بينها من يخوض أول تجربة سياسية، وهم جميعاً داعمون للدولة المصرية، وقادرون على مواجهة الشائعات والحملات الإعلامية المضللة التي تطلقها قوى الشر والمعادون لمصر، مشدداً على أن المشاركة الشعبية الكبيرة ستكون بمثابة إعلان عن الدعم الجماهيري الواسع للدولة ومؤسساتها.
 

