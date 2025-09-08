احمد موسى: الإعلام العبري يحذر إسرائيل من المساس بالسلام مع مصر

قال الاعلامي أحمد موسى إن الصحف العبرية تهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لمهاجمته الدائمة مصر، لافتا إلى أن تلك الصحف أصدرت بيانات تندد بذلك.

وأكد موسى، الصحف تحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من الصراع مع مصر، مرددا: إسرائيل خايفة يحدث الصدام مع مصر، خايفة من قوة الجيش المصري.

واستنكر موسى ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من تهجير قسري للفلسطينيين، لافتا إلى أن صُحُفًا إسرائيلية تحذر من المساس بالسلام مع مصر.

أحمد موسى: اقتربنا من العملية البرية في قطاع غزة.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التطورات في قطاع غزة تشير إلى أننا قد نكون اقتربنا من تنفيذ قوات الاحتلال لعملية برية، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب سكان مدينة غزة بمغادرتها فورًا.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن ما يقوم به نتنياهو يمثل استمرارًا في مخطط التهجير، مشيرًا في ذلك الشأن إلى استهداف الأبراج العالية داخل مدينة غزة بالقصف المتواصل.

وأضاف موسى، أن نحو مليون فلسطيني جرى تجميعهم في منطقة صغيرة، محذرًا من أن الساعات المقبلة قد تشهد أكبر وأخطر وأعنف هجوم إسرائيلي على غزة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد أن العالم كله يتفرج، وأن الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث داخل القطاع.